«Απόψε, οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των δύο θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη βελγική αστυνομία για την άμεση σύλληψη του υπόπτου.

«Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία», υπογραμμίζει.

Tonight, my thoughts are with the families of the two victims of the despicable attack in Brussels.



I extend my heartfelt support to the Belgian police, so they swiftly apprehend the suspect.



Together, we stand united against terror.