Φλόριντα: Σώθηκε 25χρονος που βρισκόταν επί 35 ώρες στη θάλασσα (vid)

Βρέθηκε σε ημιβυθισμένο σκάφος κάτω από τον ήλιο με τσιμπήματα μέδουσας, μώλωπες και να απειλείται από καρχαρίες του Ατλαντικού.

Ο 25χρονος είχε φύγει την περασμένη Παρασκευή για ψάρεμα, αλλά η παλίρροια ανέβηκε πιο γρήγορα από όσο νόμιζε, κύμα χτύπησε το ελαφρύ σκάφος του που ήταν με επίπεδο πυθμένα και έπεσε στο νερό.

Ακολούθως κατάφερε να επιστρέψει στο πλεούμενο και έριξε ακόμα και τη μηχανή στη θάλασσα, προκειμένου να κρατήσει το σκάφος στην επιφάνεια, ενώ ήδη η πλώρη βρισκόταν στο νερό. Η αμερικανική ακτοφυλακή εντόπισε τον 25χρονο 35 ώρες μετά και τον διέσωσε.

«Είναι εξαντλημένος, είναι αφυδατωμένος και πάσχει από ραβδομυόλυση. Το σοβαρό ηλιακό έγκαυμα, οι μώλωπες και τα δαγκώματα τον δυσκολεύουν να κινηθεί και να σηκωθεί από το κρεβάτι, αλλά όλοι ελπίζουν ότι θα γίνει καλά», δήλωσε ο πατέρας του.

Σχετικό βίντεο από τον εντοπισμό του δημοσίευσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

