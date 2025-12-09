Financial Times: Ο Τόνι Μπλερ δεν θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» της Γάζας

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, αποσύρθηκε από τη λίστα υποψηφίων για το «συμβούλιο ειρήνης» που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times.

Η απόφαση αυτή, όπως αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό, προέκυψε έπειτα από αντιρρήσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών κρατών. Κύριοι λόγοι ήταν η έντονη στήριξη που είχε προσφέρει ο Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, καθώς και οι ανησυχίες ότι η προτεινόμενη δομή του συμβουλίου θα περιθωριοποιούσε τους Παλαιστίνιους.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ καλό άνθρωπο» όταν ανακοίνωσε το 20σέλιδο σχέδιό του τον Σεπτέμβριο, αρκετές χώρες της περιοχής εξέφρασαν φόβους ότι η ανάμειξη του Μπλερ θα ενίσχυε την καχυποψία και θα τροφοδοτούσε ανησυχίες περί περιθωριοποίησης των Παλαιστινίων.

Ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός, που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο κατά την αναζήτηση ειρηνευτικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, είχε χαρακτηριστεί από τον Τραμπ ως «ένας πολύ καλός άνθρωπος». Ο ίδιος, από την πλευρά του, είχε περιγράψει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ως «τολμηρό και έξυπνο».

Ωστόσο, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε παραδεχθεί την πιθανότητα αντίδρασης από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες στον διορισμό του Μπλερ, δηλώνοντας: «Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να διαπιστώσω αν η επιλογή είναι αποδεκτή από όλους». Όπως φάνηκε, αυτή η επιφύλαξη κατέστη καθοριστικός παράγοντας στην τελική απόφαση.

Παρά τις εξαγγελίες του Τραμπ ότι η εφαρμογή του σχεδίου του προχωρά και ότι η δεύτερη φάση του θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα», δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μέλη του συμβουλίου ειρήνης. Ταυτόχρονα, παραμένει ασαφές πώς θα συγκροτηθεί η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή και ποια χώρα θα αναλάβει τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα αφορά το μέλλον της Χαμάς, η οποία εξακολουθεί να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε μορφή αφοπλισμού, παρά τις πρόνοιες της εκεχειρίας που έχει προωθήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.