«Η ομοφυλοφιλία είναι βλάβη στο μυαλό», λέει ο πρεσβευτής του Κατάρ στη FIFA 2022

Ο πρεσβευτής του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και πρώην ποδοσφαιριστής Χαλίντ Σαλμάν δήλωσε ότι η ομοφυλοφιλία είναι «βλάβη στο μυαλό», σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF τη Δευτέρα.

Η συνέντευξη που δόθηκε στην Ντόχα λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της διοργάνωσης της FIFA, διακόπηκε αμέσως από αξιωματούχο της οργανωτικής επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σαλμάν συζητούσε για το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Κατάρ.

Ο Σαλμάν είπε στο ZDF ότι το να είσαι ομοφυλόφιλος είναι «χαράμ», που σημαίνει απαγορευμένο σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. «Είναι βλάβη στο μυαλό», είπε ο Σαλμάν.

Καθώς πολλοί άνθρωποι αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, «ας μιλήσουμε για τους ομοφυλόφιλους», είπε ο Σαλμάν.

«Θα πρέπει να αποδεχτούν τους κανόνες μας», είπε, προσθέτοντας ότι ανησυχεί για το ότι τα παιδιά μπορεί να δουν «κάτι που δεν είναι καλό».

Ο Σαλμάν ήταν ποδοσφαιριστής του Κατάρ τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Πήρε μέρος στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες και έχει επιλεγεί ως ένας από τους πρεσβευτές της διοργανώτριας χώρας.

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2022 από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Αντιδράσεις

Τα σχόλιά του προκάλεσαν έντονη κριτική και την άμεση αντίδραση της ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ράσα Γιούνες, ανώτερη ερευνήτρια για τα δικαιώματα των LGBT στην οργάνωση Human Rights Watch, η οποία χαρακτήρισε τα σχόλια του Σαλμάν «επιβλαβή και απαράδεκτα».

«Η αποτυχία της κυβέρνησης του Κατάρ να αντιμετωπίσει αυτές τις ψευδείς πληροφορίες έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των #LGBT κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter.

Η ίδια σε άλλο μήνυμά τους καταγγέλλει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας για συλλήψεις και παρενοχλήσεις ατόμων LGBT.

New @hrw research exposes #Qatar security forces' arrest and abuse of #LGBT people in detention, only weeks ahead of the #Qatar2022 @FIFAcom #WorldCup.



All #LGBT people were detained without charge, in one case for two months in solitary confinement. https://t.co/YpRekQsOkI pic.twitter.com/zRXTnHibgV