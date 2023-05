Fake φωτογραφία έκρηξης στο Πεντάγωνο προκάλεσε αναστάτωση στη Γουόλ Στριτ

Mια ψεύτικη φωτογραφία που έδειχνε μια «έκρηξη» κοντά στο κτήριο του Πενταγώνου έγινε viral σήμερα στο Twitter, προκάλεσε αναστάτωση στη Γουόλ Στριτ και επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των κινδύνων που ελλοχεύουν από εφαρμογές Tεχνητής Nοημοσύνης (ΑΙ).

Russian state media outlet @RT_com has now deleted a tweet sharing false reports about an explosion near the Pentagon. Oops. pic.twitter.com/xntM2BvOl6