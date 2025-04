F-47: Η αμερικανική απάντηση στην Κίνα - Ποιο είναι το νέο μαχητικό 6ης γενιάς των ΗΠΑ

Το πρόσφατα «αναστημένο» μαχητικό stealth 6ης γενιάς, που τώρα ονομάζεται F-47, είναι πιθανότατα απαραίτητο για οποιαδήποτε προσπάθεια να περιοριστεί ή να νικηθεί η Κίνα στον Ειρηνικό.

Φαίνεται ότι το Πεντάγωνο θα μπορούσε να κατασκευάσει μια παραλλαγή του F-47 ειδικά για τον Ειρηνικό, σχεδιασμένη να επικρατεί στις εκτεταμένες αποστάσεις, σύμφωνα με το 19fortyfive.

Ένα F-47 του Ειρηνικού θα μπορούσε να διαμορφωθεί με μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμων για μια μαζικά διευρυμένη εμβέλεια, δυνητικά σημαντική σε έναν αεροπορικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας με την Κίνα.

Έρευνα που υποστηρίζει την 6η γενιά

Ένα ερευνητικό δοκίμιο του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Μελετών Κίνας (CASI) του Υπουργείου Αεροπορίας από τον Οκτώβριο του 2024, όπως αναφέρεται σε ένα δοκίμιο στο Warrior Maven, ρίχνει φως στο ζήτημα μιας πιθανής 6ης γενιάς ως μέρος μιας ευρύτερης ανάλυσης του είδους της στρατηγικής του Ειρηνικού που είναι καλύτερο να ακολουθήσει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Το έγγραφο «Charting the Course: How the PLA's Regional and Global Strategies Should Influence the US Air Force's Lines of Effort» (Πώς οι περιφερειακές και παγκόσμιες στρατηγικές της PLA θα πρέπει να επηρεάσουν τις κατευθύνσεις των προσπαθειών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ) βασίζεται σε έρευνα για να διατυπώσει βασικές συστάσεις. Συγκεκριμένα, το έγγραφο του CASI κάνει την κρίσιμη επισήμανση ότι τα αεροσκάφη 5ης γενιάς δεν κατασκευάστηκαν απαραίτητα με γνώμονα την απειλή της Κίνας.

«Αεροσκάφη όπως τα F-22 και F-35 κατασκευάστηκαν για να διεισδύσουν στα εχθρικά IADS και να κυριαρχήσουν στα αεροσκάφη της σειράς Su, που κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό θέατρο.

Η πληροφόρηση για τη σχεδίαση αυτών των αεροσκαφών ήταν μια ως επί το πλείστον συνεχόμενη γεωγραφική περιοχή που παρείχε μικρές αποστάσεις και πληθώρα βιώσιμων αεροδρομίων, όπου η «τυραννία της απόστασης» δεν αποτελούσε παράγοντα.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις για το F-35 αναπτύχθηκαν σε μια εποχή που η Πολεμική Αεροπορία διέθετε πολύ περισσότερες μοίρες μαχητικών από ό,τι σήμερα», γράφει το δοκίμιο του CASI, όπως αναφέρεται στο Warrior.

Το ερευνητικό έγγραφο του CASI επισημαίνει τους πιθανούς περιορισμούς που είναι κεντρικοί στην τρέχουσα στάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ωστόσο δεν λέει ρητά ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος επανδρωμένου NGAD.

Ωστόσο, το έγγραφο του CASI φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο σκέψης που πιθανότατα ενημέρωσε την απόφαση για την κατασκευή του F-47, επειδή κάτι πέρα από τα F-22 και F-35 μπορεί να χρειαστεί σε μια αντιπαράθεση με την Κίνα.

Μεγάλης εμβέλειας 6η γενιά για τον Ειρηνικό

Ο Ειρηνικός περιλαμβάνει έναν τεράστιο ωκεανό που χωρίζει νησιά, μεγάλες χερσαίες μάζες και έναν ωκεανό που εκτείνεται χιλιάδες μίλια από τη Βόρεια Ιαπωνία και την Κορεατική Χερσόνησο νότια μέχρι την Αυστραλία.

Υπάρχουν σημαντικές αποστάσεις εντός του Ειρηνικού, οι οποίες, ανάλογα με ένα δεδομένο ενδεχόμενο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς η Ταϊβάν απέχει πολύ κοντά 100 μίλια από την κινεζική ενδοχώρα.

Αυτό το κινεζικό πλεονέκτημα εγγύτητας, ωστόσο, μπορεί να μετριαστεί σημαντικά ή να αντισταθμιστεί από τα προωθημένα αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τα αμφίβια με οπλισμό F-35B σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μιλίων από την Ταϊβάν.