Κύμα ψύχους πλήττει την ανατολική Ευρώπη: -23 βαθμούς στην Πολωνία, -29,5 βαθμούς στην Λετονία

Το κύμα ψύχους που πάγωσε τις σκανδιναβικές χώρες τις τελευταίες ημέρες πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη σήμερα, προκαλώντας μεταξύ άλλων διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις στην Πολωνία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας, που κάνει ήδη λόγο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στους -23 βαθμούς Κελσίου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξέπεμψε συναγερμό για ψύχος για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει μεγαλύτερη βουτιά αυτήν την εβδομάδα.

Στο βορειοανατολικό τμήμα, 2.200 νοικοκυριά βρίσκονται σήμερα βυθισμένα στο σκοτάδι, ενώ ανεστάλησαν οι συγκοινωνίες για τη μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία.

