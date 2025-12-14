Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico για τις σχέσεις Τραμπ - Ευρώπης: «Η δυτική συμμαχία τελείωσε»

Στην Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες βιώνουν ένα κλίμα ψυχρότερο από τον χειμωνιάτικο καιρό. Δεν είναι μόνο οι χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως η ανοιχτή περιφρόνηση του Αμερικανού προέδρου προς τους παραδοσιακούς διατλαντικούς συμμάχους που έχει προκαλέσει ανησυχία και αμηχανία στις ευρωπαϊκές αποστολές, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

Όπως σημειώνει, η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, την οποία ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτήρισε «κήρυξη πολιτικού πολέμου», καθώς και οι δηλώσεις του Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico, έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Σε χριστουγεννιάτικες δεξιώσεις ευρωπαϊκών πρεσβειών, η ατμόσφαιρα ήταν εμφανώς βαριά, με πολλούς διπλωμάτες να μιλούν χαμηλόφωνα και εκτός μικροφώνου. «Η δυτική συμμαχία τελείωσε. Η σχέση δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος απεσταλμένος, ζητώντας ανωνυμία.

Η επιφυλακτικότητα δεν είναι τυχαία. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ότι δεν ανέχεται δηλώσεις που αποκλίνουν από τη γραμμή της. Η πρόσφατη παραίτηση του Βέλγου αμυντικού ακολούθου, μετά από επικριτικά σχόλια για το «χάος και την απροβλεψιμότητα» της αμερικανικής διοίκησης, λειτούργησε ως σαφές μήνυμα προς όλους.

Παρά τη σιωπή, πολλοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες συμφωνούν ιδιωτικά με την εκτίμηση του Μπορέλ ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από έναν εφησυχασμό που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα. Η αίσθηση αποπροσανατολισμού είναι διάχυτη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αμφισβητεί ευθέως τη μεταπολεμική διεθνή τάξη που οι ίδιες οι ΗΠΑ διαμόρφωσαν.

Κάποιοι ελπίζουν ακόμη ότι πρόκειται για μια παρένθεση που θα κλείσει μελλοντικά. Άλλοι, πιο κυνικοί, αναγνωρίζουν ότι η κριτική του Τραμπ στην Ευρώπη, όσο επιθετική κι αν είναι, ίσως λειτουργήσει ως αφύπνιση για μια Ένωση που παλεύει με τη στασιμότητα. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: επιδιώκει πραγματικά ο Τραμπ μια ισχυρότερη Ευρώπη ή απλώς μια ήπειρο πιο αδύναμη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη;

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, δείχνουν να έχουν ήδη προσαρμοστεί, επιμένοντας στη στήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση μιας σταθερής ευρωπαϊκής γραμμής. Για τους περισσότερους, όμως, η Ουάσινγκτον του Τραμπ παραμένει ένας τόπος όπου οι παλιές βεβαιότητες έχουν χαθεί και το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.