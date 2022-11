Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επείγουσα αποκλιμάκωση κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εκπροσώπου της Κομισιόν αρμόδιου για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ Στάνο.

O κ. Στάνο σημείωσε ότι «η ΕΕ παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και ανησυχεί για την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στη Συρία, την Τουρκία και το Ιράκ. Ανησυχούμε επίσης για τα θύματα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για την απώλεια της ζωής αθώων πολιτών και η ΕΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση και επείγουσα αποκλιμάκωση».

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης τη στήριξη για εκεχειρία στη Συρία και επισήμανε τη δέσμευση της ΕΕ «στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και του Ιράκ».

Νωρίτερα, την ανησυχία τους για την επιχείρηση της Άγκυρας «Γαμψό Ξίφος», καθώς και για την κλιμάκωση της βίας και τον «κίνδυνο αυξημένης αστάθειας τόσο στην περιοχή όσο και εντός της Τουρκίας» εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία Νάτσο Σάντσες Αμόρ και ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΕΚ στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας Σεργκέι Λαγκοντίνσκι.

«Η πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση (της Τουρκίας) στη Βόρεια Συρία και το Ιράκ μας έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Αν και αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Τουρκίας στην αυτοάμυνα, προτρέπουμε στη μέγιστη προσοχή, καθώς και στον αδιαμφισβήτητο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζουν.

