Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην ΕΕ

Προς ολοκληρωτικό «πάγωμα» οδηγείται η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην ΕΕ. Μετά τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ που τάχτηκε προ ημερών υπέρ του τερματισμού της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας την ίδια θέση εξέφρασε και ο εισηγητής της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, μετά την επανεκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του Al Monitor ο Ισπανός ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «όσο η ελίτ στην Τουρκία δεν έχει την πολιτική βούληση να γίνουν πιο δημοκρατική, και προωθεί ένα πιο αυταρχικό μοντέλο δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει τα δημοκρατικά μας πρότυπα με κανέναν τρόπο».

Μάλιστα, σχολιάζοντας την ενταξιακή διαδικασία της γείτονος χώρας τόνισε ότι ο βασικότερος κανόνας της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ είναι «να δείξουμε πολιτική βούληση να γίνουμε δημοκρατία». «Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η διαδικασία ένταξης δεν προστατεύει κανέναν κριτικά σκεπτόμενο, δημοκρατικό θεσμό ή πρόσωπο», υπογράμμισε.

«Δεν νομίζω ότι η διαδικασία ένταξης μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν βλέπω κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τον Ερντογάν να αλλάξει τις εσωτερικές του πολιτικές» διαμήνυσε ο κ. Αμόρ, επισημαίνοντας πως υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου, φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων και περιφρόνηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR).

"The basic condition of [EU] accession is the political will to become a democracy,” @NachoSAmor said, adding this was lacking in Ankara.



Speaking to @Turkeyrecap, Amor said he'd seek a "new format" to manage Turkey-EU relations, possibly moving beyond the accession framework. https://t.co/B7NDsJA4K4