Βουλή των ΗΠΑ

Ο Ρεπουμπλικανός Κέβιν Μακάρθι εξελέγη το πρωί σήμερα Σάββατο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια διαδικασία που σημαδεύτηκε μέχρι την τελευταία στιγμή από πολύ μεγάλες εντάσεις στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών.

Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, η ομάδα των «τραμπιστών ανταρτών» βουλευτών που εμπόδιζε την εκλογή του 57χρονου από την Καλιφόρνια υποχώρησε τελικά βάζοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο που δεν είχε προηγούμενο τα τελευταία 160 χρόνια και προμηνύει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στο Σώμα τα δύο επόμενα χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της εκλογής ανέδειξε ένα ισχυρό κλίμα διχασμού, το οποίοι προμηνύει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στο Σώμα τα δύο επόμενα χρόνια.

«Δεν θα τα παρατήσω ποτέ»

Στην ομιλία που εκφώνησε μετά την περιπετειώδη εκλογή του όμοια της οποίας είχε να ζήσει σχεδόν έναν αιώνα η Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Μακάρθι είπε ότι «ελπίζω ότι ένα πράγμα θα είναι ξεκάθαρο μετά από αυτή την εβδομάδα: Δεν θα τα παρατήσω ποτέ και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τον Αμερικανικό λαό.

I hope one thing is clear after this week: I will never give up. And I will never give up for you, the American people. https://t.co/uLqPKa1maZ