Eurovision: Σε αναταραχή ο διαγωνισμός - Αντιδράσεις χωρών για τον αποκλεισμό της Ολλανδίας

Αναταραχή επικρατεί λίγες ώρες πριν από τον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Μετά την αποπομπή της Ολλανδίας και τις απειλές της Ισπανίας, η Ιρλανδία δεν έκανε την τελική πρόβα για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν πλήρως, ενώ η Γαλλία διέκοψε τη δική της για να στείλει μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, η Αλεσάντρα Μέλε που είχε εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στην περυσινή διοργάνωση ανακοίνωσε νωρίτερα (11/5) ότι αποχώρησε από τη θέση της που ήταν να ανακοινώσει τη βαθμολογία της νορβηγικής επιτροπής. Ενώ, στην παρέλαση σημαιών δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των χωρών Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία.

Δεν έδωσε το «παρών», το μεσημέρι του Σαββάτου (11/5) στην τελική της πρόβα η Ιρλανδία· αντί της πρόβας έγινε αναπαραγωγή βίντεο από την εμφάνισή της στον ημιτελικό.

«Υπήρχε μία κατάσταση όσο περιμέναμε να ανέβουμε στη σκηνή για την παρέλαση των χωρών, η οποία ένιωσα πως απαιτούσε την επείγουσα προσοχή της EBU. Η EBU έλαβε υπόψη αυτό το ζήτημα σοβαρά και είχαμε συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχασα τη γενική πρόβα – πραγματικά ζητώ συγγνώμη από τους fans που ήρθαν να με δουν. Ελπίζω να σας δω στη σκηνή απόψε», ανέφερε σε ανακοίνωση το Bambie Thug που εκπροσωπεί στον διαγωνισμό την Ιρλανδία (αυτοπροσδιορίζεται ως non binary).

Την αντίδραση χωρών όπως της Ισπανίας και της Εσθονίας προκάλεσε η απόφαση (11/5) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) που διοργανώνει τη Eurovision 2024, να αποβάλει την Ολλανδία από τον διαγωνισμό. Ισπανία και Εσθονία απείλησαν με αποχώρηση την τελευταία στιγμή, αλλά αν τέλει δεν το έκαναν. Οι δε χώρες, είχαν προβεί σε ανακοινώσεις από το απόγευμα της Παρασκευής οπότε και διακυβευόταν ο αποκλεισμός της Ολλανδίας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, το απόγευμα της Παρασκευής (10/05), η Δημόσια Τηλεόραση της Ισπανίας αμφισβήτησε την αξιοπιστία της Eurovision 2024. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, το ισπανικό κρατικό δίκτυο, RTVE, ανέφερε: «Η ισπανική αντιπροσωπεία στη Eurovision μετέφερε στην EBU τη δέσμευσή της για την ελευθερία του Τύπου και της γνώμης και απαίτησε από την Eurovision να διασφαλίσει τον σεβασμό της».

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία είναι μία από τις πέντε χώρες («Big Five») που συνεισφέρουν τα περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), δηλαδή στη διοργανώτρια Αρχή της Eurovision 2024.

Όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός του τελικού της Eurovision τέθηκε η Ολλανδία μετά τις καταγγελίες σε βάρος του Joost Klein από γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής και ενώ η επίσημη ανακοίνωση της EBU μιλά για «ανάρμοστη συμπεριφορά», χωρίς να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. Από πλευράς της, η σουηδική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας είχε καταγγελθεί για «παράνομες απειλές» στο Malmö Arena, μετά τον ημιτελικό της Πέμπτης (9/5).

Σε ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές του διαγωνισμού ανέφεραν ότι «δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον διαγωνισμό» όσο διεξάγεται η νομική διαδικασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EBU:

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία διερεύνησε την καταγγελία μιας γυναίκας μέλους του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό που ακολούθησε την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Πέμπτης (9/5) το βράδυ. Όσο η νομική διαδικασία παίρνει τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στο διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό αυτό δεν αφορούσε κανέναν άλλο καλλιτέχνη ή μέλος της αποστολής.

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του Διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του Διαγωνισμού.

Ο μεγάλος τελικός του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχιστεί τώρα με 25 συμμετέχοντα τραγούδια».

Πηγή: Associated Press/Martin Meissner

«Υπερβολικό» χαρακτήρισε ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS τον αποκλεισμό του Ολλανδού Joost Klein από τον τελικό της Eurovision για περιστατικό που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (9/5). Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Avrotros σημείωσε ότι ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας έκανε μια «απειλητική κίνηση» αφότου επανειλημμένα ζήτησε να μην βιντεοσκοπηθεί παρά τη θέλησή του.

«Ένα περιστατικό συνέβη μετά την ερμηνεία της περασμένης Πέμπτης (9/5). Παρά τις ξεκάθαρες συμφωνίες, ο Joost βιντεοσκοπήθηκε όταν μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή και έπρεπε να σπεύσει στο greenroom. Εκείνη τη στιγμή, ο Joost έδειξε επανειλημμένα ότι δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί. Αυτό δεν έγινε σεβαστό και οδήγησε σε μια απειλητική κίνηση του Joost προς την κάμερα. Ο Joost δεν άγγιξε την οπερατέρ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Avrotros.

«Το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε και ακολούθησε έρευνα από την EBU και την αστυνομία. Χθες (Παρασκευή 10/5) και σήμερα (Σάββατο 11/5) συμβουλευτήκαμε εκτενώς την EBU και προτείναμε διάφορες λύσεις. Παρ' όλα αυτά, η EBU αποφάσισε να αποκλείσει τον Joost Klein», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η EBU μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, αφού μειώνονται οι θέσεις εμφάνισης στον αποψινό τελικό της Eurovision.

«Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής της Ολλανδίας στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ισχύουν τα ακόλουθα: Όλοι οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τον αριθμό τους στην επίσημη σειρά εμφάνισης. Δεν θα υπάρχει τραγούδι στη θέση 5. Τα αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών, τα οποία ελήφθησαν μετά τη βραδινή γενική πρόβα την Παρασκευή 10 Μαΐου, έχουν υπολογιστεί εκ νέου έτσι ώστε η Ολλανδία να μην λάβει κανέναν βαθμό.



Για τον λόγο αυτό, όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να κατατάξουν όλα τα τραγούδια από το 1 έως το 26. Για παράδειγμα, εάν η Ολλανδία είχε καταταγεί στην 9η θέση από μια εθνική κριτική επιτροπή σε μια χώρα, το τραγούδι που είχε καταταγεί στη 10η θέση κατατάσσεται τώρα στην 9η θέση και θα λάβει 2 βαθμούς και το τραγούδι που είχε καταταγεί στην 11η θέση είναι τώρα στη 10η θέση και λαμβάνει 1 βαθμό. Δεν θα δοθεί κανένας βαθμός στην Ολλανδία από το κοινό. Οι θεατές στην Ολλανδία μπορούν να ψηφίσουν στον μεγάλο τελικό και το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής της Ολλανδίας εξακολουθεί να ισχύει.

Η EBU θα ενημερώσει όλους τους τηλεπικοινωνιακούς εταίρους ότι η Ολλανδία δεν συμμετέχει πλέον και θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τις γραμμές για το τραγούδι 5. Παρακαλούμε να μην επιχειρήσει κανείς να ψηφίσει για το τραγούδι 5. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ψηφίσει για το τραγούδι 5, οι ψήφοι του δεν θα μετρήσουν, αλλά υπάρχει πιθανότητα οι θεατές να χρεωθούν. Η Ολλανδία δεν θα εμφανιστεί στον πίνακα βαθμολογίας» αναφέρει η ανακοίνωση.

