Έτοιμος να συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ο Λαβρόφ

Έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η ανάγκη για «τακτική επικοινωνία» μεταξύ των δύο ανδρών είναι σημαντική. Σημείωσε, πάντως, ότι η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει τις βασικές προϋποθέσεις της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι' αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις φήμες ότι ο Λαβρόφ είχε χάσει την εύνοια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την αναβολή της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ακύρωσε τη νέα Συνάντηση Κορυφής, αφού το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της σχετικά με την Ουκρανία. Η βρετανική Financial Times επικαλέστηκε πηγή που υποδείκνυε ότι η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο είχε αποθαρρύνει την Ουάσιγκτον.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που ο Πούτιν έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν και ελέγχουν περίπου το 19% της Ουκρανίας - έδαφος που η Μόσχα ισχυρίζεται πλέον ότι αποτελεί νομικά μέρος της Ρωσίας, αν και η Ουκρανία και οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις δηλώνουν ότι δεν θα το αποδεχθούν ποτέ επίσημα.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι «συμφωνίες» που κατέληξαν ο Πούτιν και ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης Αυγούστου σε μια στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ της Αλάσκας, βασίστηκαν στις απαιτήσεις του Πούτιν του Ιουνίου 2024 και στις ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Πούτιν έθεσε τους βασικούς όρους του τον Ιούνιο του 2024, απαιτώντας από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας: το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - που αποτελούν το Ντονμπάς - καθώς και το Χερσόν και το Ζαπορίζια στο νότο.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ, περίπου το 80% του Ντονέτσκ, το 75% της Χερσόν και της Ζαπορίζια, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χάρκοβο, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένα εδάφη που κατέχει η Ρωσία ενδέχεται να αναγνωριστούν ως προσωρινά de facto κατεχόμενα, αλλά έχει αποκλείσει οποιαδήποτε de jure αναγνώριση. Δηλώνει ότι δεν έχει την εξουσία να παραχωρήσει εδάφη και ότι οποιαδήποτε απόσυρση θα εξέθετε τόσο την Ουκρανία όσο και τους Ευρωπαίους συμμάχους της σε νέες ρωσικές επιθέσεις.

«Περιμένουμε τώρα επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι συμφωνίες του Άνκορατζ παραμένουν σε ισχύ», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Πρόσθεσε, στο πλαίσιο των ΗΠΑ, ότι «κανείς δεν αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας και την επιλογή των κατοίκων της Κριμαίας, του Ντονμπάς και της Νοβοροσσία» να επανενωθούν με την «ιστορική πατρίδα» τους.

Η «Νοβοροσσία» είναι ένα ουσιαστικό που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι για να αναφερθούν σε μια περιοχή της νοτιοανατολικής Ουκρανίας που έγινε μέρος της τσαρικής αυτοκρατορίας τον 18ο και 19ο αιώνα. Είναι επίσης το όνομα ενός φιλορωσικού κινήματος που επιδιώκει να επαναφέρει τον ρωσικό έλεγχο στην περιοχή.

Ερωτηθείς σχετικά με τα ευρωπαϊκά σχέδια να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που είναι επί του παρόντος «παγωμένα» στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ο Λαβρόφ είπε ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει, αν κατασχεθούν.

Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει τη Μόσχα μέσω διπλωματικών διαύλων ότι επανεξετάζουν την πρόταση του Πούτιν να διατηρηθούν οι περιορισμοί που ορίζονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) πέραν της προγραμματισμένης λήξης της τον Φεβρουάριο του 2026.