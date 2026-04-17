Εσθονία: Το NATO δεν πρόκειται να καταρρεύσει - Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τους συμμάχους τους

Η Εσθονία, μέλος του ΝΑΤΟ, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τη βοηθήσουν να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας στο Reuters, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντισταθεί στη Μόσχα με τις δικές της δυνάμεις.

Οι εσθονικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τον Φεβρουάριο ότι η γειτονική Ρωσία αποθηκεύει ήδη πυρομαχικά για μελλοντικούς πολέμους μετά τη λήξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτό το μήνα να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών μελών να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο Χάννο Πέβκουρ, υπουργός Άμυνας της Εσθονίας είπε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα έρθουν να την υπερασπιστούν σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία.

«Ναι, εμπιστεύομαι τις ΗΠΑ και ναι, εμπιστεύομαι όλους τους συμμάχους μας», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, την Πέμπτη.

Είπε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ευρώπη για το στρατό τους όσο και η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, οπότε «δεν πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα καταρρεύσει».

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να σταθεί στρατιωτικά μόνη της αυτή τη στιγμή.

«Είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε; Όχι», είπε. «Όλοι μας (στο ΝΑΤΟ) πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα».

Είπε ότι τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ δεν τηρούν τη συμφωνία του περασμένου έτους μεταξύ των αρχηγών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για αύξηση των δαπανών τους σε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ, όπως απαίτησε ο Τραμπ.

Η Εσθονία αναμένεται να δαπανήσει το 5,1% του ΑΕΠ της φέτος, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο ΝΑΤΟ.

Πέρα από την Ευρώπη, ο Πεβκούρ είπε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να επικεντρωθεί στο να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να στρέψουν ξανά περισσότερη προσοχή στην Ουκρανία.

«Μόλις επιλυθεί, υπάρχει η πιθανότητα να στραφεί περισσότερο η προσοχή των ΗΠΑ προς την Ουκρανία», είπε. «Για την περιοχή μας, αυτό παραμένει το κύριο πρόβλημα».