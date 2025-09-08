Εσθονία: Κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο για εξηγήσεις σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου

Το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν για εξηγήσεις σχετικά με περιστατικό παραβίασης των εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι στον Ρώσο επιτετραμμένο εκφράστηκε επισήμως η έντονη διαμαρτυρία της εσθονικής κυβέρνησης: «Σήμερα καλέσαμε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν για να επιδώσουμε διαμαρτυρία μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικό ελικόπτερο Μi-8 κοντά στη νήσο Βάιντλο. Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό φέτος, (κάτι που αποτελεί) σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο επικεφαλής της εσθονικής διπλωματίας καταδικάζει επίσης «τις κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπεριλαμβανομένης «της μεγαλύτερης συνδυασμένης επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που έπληξε χθες Κυριακή το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.