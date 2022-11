«Μισθοφόροι της ρωσικής ομάδας Βάγκνερ έστειλαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια «αιματοβαμμένη» βαριοπούλα σε μια θήκη βιολιού, αφότου οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους χαρακτηρίζουν τη Ρωσία κράτος που προάγει την τρομοκρατία.

Σύμφωνα με την telegraph οι βαριοπούλες έχουν γίνει ανεπίσημο σύμβολο της ομάδας που συνδέεται με το Κρεμλίνο, επειδή τα μέλη τις τη χρησιμοποιούν για να δολοφονούν ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε ένα από τα κανάλια του Telegram, ένας δικηγόρος που εργάζεται για την Βάγκνερ να μεταφέρει μια θήκη βιολιού σε ένα γυμνό δωμάτιο και την τοποθετεί σε ένα τραπέζι.

Εν συνεχεία ανοίγει το καπάκι της θήκης επιδεικνύοντας μια γυαλισμένη βαριοπούλα. Στην κεφαλή της είναι χαραγμένο με το λογότυπο του Βάγκνερ και η λαβή έχει χρωματιστεί με κόκκινη μπογιά που απεικονίζει το αίμα.

Όπως αναφέρει η telegraph, σε ξεχωριστή δήλωση, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο χρηματοδότης και ιδρυτής του Ομίλου Βάγκνερ, γνωστός ως «σεφ του Πούτιν», είπε ότι ήταν λυπημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδίαζε να χαρακτηρίσει την ομάδα του ως τρομοκρατική ομάδα.

Ανέφερε ότι οι διοικητές του ήθελαν να στείλουν στους ευρωβουλευτές μια βαριοπούλα ως «πληροφορία» προτού ολοκληρώσουν την ψηφοφορία για την οργάνωσή του.

After EU Parliament declares Russia a terrorist state - Wagner force Prigozhin sent the European Parliament a sledgehammer in a violin case with "traces of blood" pic.twitter.com/tx6wLQD66i