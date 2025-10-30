Ερντογάν: Να δώσουμε βάρος στα κοινά αμυντικά πρότζεκτ - Μερτς: Θέλουμε την Τουρκία στην ΕΕ, αλλά δεν πληροί ακόμα τα κριτήρια

«Υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες στην προμήθεια προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

«Γνωρίζουμε τη σημασία που αποδίδει η Γερμανία στη συνεργασία μαζί μας στο ζήτημα της Συρίας», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Όσον αφορά στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ο Ερντογάν δήλωσε: «Θεωρούμε σημαντικό να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή λύση στον πόλεμο».

Σχετικά με τη Γάζα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Τους μετέφερα τις απόψεις μας σχετικά με την πρόληψη του να μην επαναληφθεί αυτή η φρικαλεότητα και σχετικά με τη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι το κλειδί για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Από την πλευρά του, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι συζήτησε με τον κ. Ερντογάν το ζήτημα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας πως το Βερολίνο θέλει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος στις επαναπροωθήσεις.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος επισήμανε ότι βλέπει την Τουρκία «να βρίσκεται κοντά στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που απαιτούνται για την υποψηφιότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι θέλει στρατηγικό διάλογο με την Ευρώπη, θέλει ένταξη της Τουρκίας και σχέσεις, επισημαίνοντας όμως ότι στο θέμα της Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου «η Τουρκία δεν τηρεί κριτήρια της Κοπεγχάγης».

«Προσωπικά –και εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης– βλέπω την Τουρκία ως έναν στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε τον δρόμο προς την Ευρώπη», είπε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις επικρίσεις του Τούρκου προέδρου, υπενθύμισε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ίδρυσή του.

«Από τότε που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του. Το Ισραήλ έγινε πατρίδα για εκατομμύρια Εβραίους που αναζήτησαν καταφύγιο. Για αυτόν τον λόγο, η Γερμανία θα παραμείνει πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς.