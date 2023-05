Ερντογάν: Η αντιπολίτευση μιλά με τρομοκράτες, εγώ παίρνω οδηγίες από τον Θεό

Ανεβάζει τους τόνους κατά της αντιπολίτευσης ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα την επόμενη Κυριακή.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως η αντιπολίτευση συνομιλεί με τους τρομοκράτες, ενώ ο ίδιος παίρνει οδηγίες από τον λαό και από τον Θεό.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη πως «η γεωγραφία της καρδιάς μας είναι από τον Καύκασο μέχρι και την Αφρική», ενώ δεν έλειψαν οι δηλώσεις σχετικά με το θέμα των F-16 και των F-35 στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τις ΗΠΑ.

«Εμείς σταθήκαμε αντρίκια, δεν κάνουμε αυτό που θέλει η Δύση, αλλά αυτό που θέλει η Τουρκία» σημείωσε χαρακτηριστικά όπως αναφέρει το τουρκικό ειδησεογραφικό δίκτυο haberturk.com.

«Kάποιοι που έχουν την εντύπωση πως τους ανήκει αυτή η χώρα και αυτή η πόλη, όσο και να προσπαθήσουν πρέπει να καταλάβουν, πως η Κωνσταντινούπολη είναι η Ανατολία, είναι η Θράκη, η Κωνσταντινούπολη είναι η ίδια η Τουρκία» τόνισε.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στο θέμα των S-400, των F-35 και των F-16 βάζοντας επί της ουσίας στο στόχαστρο τις ΗΠΑ.

H Αμερική είπε «να επιστρέψεις τους S-400». Kαι εμείς τους είπαμε «όχι, δεν μας δώσατε τους Patriot, γι’ αυτό κάναμε το δικό μας βήμα που αφορά την άμυνα μας. Αν μας τους δίνατε δεν θα μπαίναμε σε αυτόν τον δρόμο. Αφού δεν μας δώσατε αυτό κάναμε. Στο ζήτημα των F-35 και στο ζήτημα των F-16 εμείς σταθήκαμε αντρίκια, και δεν συμβιβαστήκαμε».

Σχετικά με τη Ρωσία ο Ερντογάν είπε: «Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος μας οικονομικός εταίρος. Δήλωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία όπως το ζητάει η Δύση. Βye bye Κεμάλ, εμείς δεν κάνουμε αυτό που θέλει η Δύση, αλλά αυτό που θέλει η Τουρκία!».

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου από την πλευρά του δήλωσε: «Αυτή η εκλογική αναμέτρηση για τη χώρα μας είναι ‘η τελευταία έξοδος’. Για αυτό ελάτε στις κάλπες και ψηφίστε για την πατρίδα σας. Αυτή δεν είναι μια κενή έκκληση. Γνωρίζω τα προβλήματα σας και τον τρόπο επίλυσης τους».

Στο ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία αναφέρθηκε ο Ερντογάν και σε χθεσινή του συνέντευξη στο ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, τονίζοντας την «ειδική» και σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «παρά την αυξανόμενη πίεση στην Άγκυρα να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας», όπως δήλωσε.

«Δεν είμαστε στο σημείο που να επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έχει κάνει η Δύση. Δεν δεσμευόμαστε από τις κυρώσεις της Δύσης. Είμαστε ισχυρό κράτος και έχουμε θετική σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία και η Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη σε κάθε δυνατό πεδίο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

