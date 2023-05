Ερντογάν: Έχουμε «ειδική σχέση» με τον Πούτιν

Η Τουρκία έχει μια «ειδική» και αυξανόμενη σχέση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά την αυξανόμενη πίεση στην Άγκυρα να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

«Δεν είμαστε στο σημείο που να επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έχει κάνει η Δύση. Δεν δεσμευόμαστε από τις κυρώσεις της Δύσης. Είμαστε ισχυρό κράτος και έχουμε θετική σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία και η Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη σε κάθε δυνατό πεδίο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερωτηθείς για ρους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για ρωσική παρέμβαση στις τουρκικές εκλογές, μετά την αποχώρηση του υποψήφιου Σινάν Ογάν από τον πρώτο γύρο των εκλογών ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Δύση πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Τουρκίας.

My exclusive two-part interview with Turkish President @RTErdogan will air on @CNNConnect tonight -- 10a EST / 5p Turkey time. We are live on the ground from Istanbul. 🇹🇷 pic.twitter.com/HZD8uM2t0p