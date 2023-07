Ερντογάν: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε την Ελλάδα με τις πυρκαγιές

«Στείλαμε δύο αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο στη γειτονική μας Ελλάδα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, απευθύνοντας μήνυμα στήριξης προς τον ελληνικό λαό.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, υπενθυμίζοντας ότι έχει στείλει τρία εναέρια μέσα για να συμβάλλουν στην κατάσβεσή τους.

Παράλληλα, απηύθυνε τις θερμότερες ευχές του στον ελληνικό λαό, και ιδιαίτερα στους κατοίκους της Ρόδου που πλήττεται από τις πυρκαγιές. «Μεταφέρουμε τις καλύτερες ευχές μας στους Έλληνες γείτονές μας, ιδιαίτερα στον λαό της Ρόδου», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στα αίτια των πυρκαγιών λέγοντας πως «οι αρνητικές αντανακλάσεις της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα» λέγοντας πως επηρεάζουν και τη χώρα του.

Νωρίτερα, σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter η Daily Sabah αποτυπώνει τα τουρκικά αεροσκάφη να επιχειρούν στις ελληνικές δασικές πυρκαγιές.

«Τουρκικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης στη γειτονική Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει μια σειρά από πυρκαγιές που μαίνονται στα δάση», αναφέρει και προσθέτει πως «η Τουρκία έστειλε 2 αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο για να βοηθήσουν την Αθήνα νωρίτερα το Σάββατο».

VIDEO — Turkish aircraft take part in firefighting efforts in neighboring Greece, which is grappling with a series of raging wildfires. Türkiye sent 2 amphibious firefighting aircraft and a firefighting helicopter to aid Athens earlier Saturday pic.twitter.com/1b8NQZtbVJ