Έρευνα: Σχεδόν 400 κολλέγια των ΗΠΑ θα κλείσουν μέσα σε δέκα χρόνια

Ο μειωμένος αριθμός υποψήφιων φοιτητών θα οδηγήσει έως και 370 ιδιωτικά κολέγια στις ΗΠΑ να κλείσουν ή να συγχωνευθούν με άλλο ίδρυμα την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με μια μεγάλη εταιρεία συμβούλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόβλεψη της Huron Consulting είναι περισσότερο από τριπλάσια του συνολικού αριθμού κλεισίματος ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών κολεγίων διετούς και τετραετούς φοίτησης που υπολόγισε το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών για την Εκπαίδευση για τα 10 χρόνια έως το 2020.

Η μείωση του αριθμού των φοιτητών οφείλεται στην πτώση του εθνικού ποσοστού γεννήσεων που ξεκίνησε το 2007 και δεν έχει ανακάμψει. Η Western Interstate Commission for Higher Education (Δυτική Διακρατική Επιτροπή για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) εκτιμά ότι η τάξη αποφοίτησης του 2041 θα είναι περίπου 13% μικρότερη από την τάξη του 2025.

«Ουσιαστικά, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές θέσεις σε πάρα πολλές αίθουσες διδασκαλίας και δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι φοιτητές για να τις καλύψουν», δήλωσε ο Πίτερ Στόουκς, διευθύνων σύμβουλος της Huron. «Κατά την επόμενη δεκαετία, θα περάσουμε από μια πολύ οδυνηρή αλλά απαραίτητη διαδικασία εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης».

Τα προβλεπόμενα λουκέτα και συγχωνεύσεις θα επηρεάσουν περίπου 600.000 φοιτητές και θα έχουν αντίκτυπο σε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια δωρεών.

«Πρόκειται για σχολεία στα οποία βλέπουμε κόκκινα προειδοποιητικά φώτα και σημάδια ότι βρίσκονται σε σημαντική οικονομική δυσχέρεια», είπε.

Άλλα 430 ιδρύματα με πάνω από 1,2 εκατομμύρια φοιτητές και 134 δισεκατομμύρια δολάρια σε δωρεές αντιμετωπίζουν μέτριες υπαρξιακές απειλές, σύμφωνα με την Huron, η οποία εξυπηρετεί πάνω από 580 πελάτες στον τομέα της εκπαίδευσης ετησίως, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι τετραετή δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ιουλίου.

Αντίθετα, 114 ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά κολέγια έκλεισαν από το 2010 έως το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών για την Εκπαίδευση, ενώ στη δεκαετία πριν από αυτή την περίοδο έκλεισαν 59 σχολεία.