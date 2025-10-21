Επίθεση Ζαχάροβα στα ΜΜΕ για συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ: Σταματήστε το τσίρκο πληροφοριών

Αιχμηρή ήταν η δήλωση της Μαρίας Ζαχάροβα για τα δημοσιεύματα γύρω από την ημερομηνία της πιθανής συνάντησης Λαβρόφ-Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντάς τα «τσίρκο πληροφοριών», καταγγέλοντας παράλληλα «πληθώρα ψευδών διαρροών» και προειδοποιώντας ότι μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις αντανακλούν την πραγματικότητα των ρωσοαμερικανικών επαφών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση, σχολιάζοντας δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου.

«Μην συμμετέχετε σε αυτό το «τσίρκο πληροφοριών». Ο Σεργκέι Λαβρόφ επισήμανε σήμερα τον μεγάλο αριθμό ψευδών δημοσιευμάτων γύρω από το θέμα. Από τη δική μου πλευρά μπορώ να διαβεβαιώσω: μόλις έχουμε πληροφορίες που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε, θα το κάνουμε αμέσως», σχολίασε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι συμφώνησε να συνεχίσει τις τηλεφωνικές επαφές με τον Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνομιλίας τους. Ενώ σημειώνεται ότι η προηγούμενη επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε χθες.