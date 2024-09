Νέα κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

Αυξάνεται η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση με πύραυλο εδάφους-εδάφους που εκτοξεύτηκε από τους πληρεξούσιους του Ιράν Χούθι κατά του κεντρικού Ισραήλ, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η σιιτική οργάνωση που κατέχει μέρος της Υεμένης ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα που χτύπησε μη κατοικημένη περιοχή στο ισραηλινό έδαφος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

«Σήμερα το πρωί, οι Χούθι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους από την Υεμένη στο έδαφός μας. Θα πρέπει να γνωρίζουν [...] ότι θα πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε φορά που θα προσπαθούν να μας βλάψουν», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η παρούσα κατάσταση στο βόρειο Ισραήλ «δεν θα συνεχιστεί», πρόσθεσε παράλληλα, εκφράζοντας την πρόθεσή του να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσοι απομακρύνθηκαν από εκεί.

Το χτύπημα της Κυριακής φαίνεται να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Χούθι διεισδύουν τόσο βαθιά στον ισραηλινό εναέριο χώρο με πύραυλο.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου πληροφοριών των Χούθι Νασρουντίν Αμέρ δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι υεμενίτικος πύραυλος έφθασε στο Ισραήλ αφού «20 πύραυλοι απέτυχαν να τον αναχαιτίσουν», λέγοντας ότι είναι μόνο «η αρχή».

Σε ανακοίνωση στο Telegram, η προσκείμενη στο Ιράν οργάνωση δήλωσε ότι ο στρατιωτικός της εκπρόσωπος θα δώσει σύντομα λεπτομέρειες για την «επιχείρηση που στόχευσε σε βάθος τη σιωνιστική οντότητα».

Οι σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ, λίγο πριν καταπέσει ο πύραυλος γύρω στις 6:35 π.μ. (τοπική και ώρα Ελλάδας) με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια.

Following the sirens that sounded a short while ago in central Israel, a surface-to-surface missile was identified crossing into central Israel from Yemen and fell in an open area. No injuries were reported.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 15, 2024

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να εισέρχεται στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και κατέπεσε σε ανοικτό χώρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ανακοίνωσαν οι IDF.

Στην περιοχή ακούστηκαν επίσης ισχυρές εκρήξεις, οι οποίες οφείλονταν σύμφωνα με τον στρατό στα συστήματα αναχαίτισης πυραύλων που ενεργοποιήθηκαν.

Footage showing what appears to be several attempted Interceptions by the Israeli Air Defense Array, of the Medium-Range Ballistic Missile launched from Yemen against Central Israel. pic.twitter.com/7GgEQgGSmr — OSINTdefender (@sentdefender) September 15, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια στην περιοχή του Τελ Αβίβ. Το MDA, το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι διασώστες του απομάκρυναν εννέα ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφριά καθώς κατευθύνονταν στα καταφύγια. Ισραηλινοί πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά στην πόλη Λοντ, μετά την πτώση τμήματος πυραύλου στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τον Ιούλιο, οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν drone μεγάλου βεληνεκούς κατά του Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τρεις άλλοι. Σε απάντηση, το Ισραήλ προχώρησε σε μεγάλη αεροπορική επιχείρηση κατά στρατιωτικών στόχων των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους ενώ άλλοι 87 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι το Σάββατο εκτοξεύθηκαν 40 βλήματα προς το Ισραήλ από τον Λίβανο, τα οποία είτε αναχαιτίστηκαν είτε κατέπεσαν σε ανοικτούς χώρους.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», δήλωσε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP