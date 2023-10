Επίθεση Ερντογάν κατά Ισραήλ: Διαπράτει εγκλήματα πολέμου - Πυρά και κατά ΗΠΑ, ΕΕ

«Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις μας για να λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε μια ακόμη επιθετική ρητορική κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Το Ισραήλ, το οποίο λαμβάνει την άνευ όρων υποστήριξη των ΗΠΑ και της Ευρώπης, διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ισχυρίστηκε και σημείωσε ότι «από τις 7 Οκτωβρίου, οι αδελφοί μας από τη Γάζα έχουν υποστεί βαρβαρότητα.», αγνοώντας επιδεικτικά τις εγκληματικές επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς κατά των ισραηλινών αμάχων και τις δολοφονίες περίπου 1.400 Εβραίων από την εισβολή της στην ισραηλινή εδαφική επικράτεια.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, με την άνευ όρων υποστήριξη της Ευρώπης και της Αμερικής, διαπράττει εδώ και 25 ημέρες ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Τα νοσοκομεία δεν τα ακουμπάς ούτε στον πόλεμο. Οι επιθέσεις του Ισραήλ δείχνουν ότι δεν αναγνωρίζει ούτε δικαιώματα, ούτε δίκαιο», σημείωσε.

- (On Israeli air strikes on Turkish-Palestinian Friendship Hospital) Even during wars hospitals cannot be targeted, this's biggest difference between organisations & states

- Israel doesn't recognise any law, humanitarian value