Επιστολή Λιβυκής βουλής σε Γκουτέρες: H Κυβέρνηση της Τρίπολης είναι παράνομη

Επιστολή με την οποία ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης είναι παράνομη απέστειλε ο πρόεδρος του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκέλα Σαλέχ.

Στην επιστολή σημειώνει ότι όλες οι συμφωνίες ή τα μνημόνια που υπογράφει η κυβέρνηση του Abdulhamid Dabaiba είναι άκυρα.

Υπενθυμίζεται η αντίδραση στο μνημόνιο συνεργασίας της Λιβυκής Κυβέρνησης με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες ήταν σφοδρή.

Ο επικεφαλής του κοινοβουλίου, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι η συμφωνία αυτή υπογράφηκε από μια κυβέρνηση που δεν έχει νομιμοποίηση.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv