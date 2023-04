Επιστολή δημοσιογράφων

Την απελευθέρωση του επικριτή του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, ο οποίος καταδικάστηκε χθες Δευτέρα από δικαστήριο της Μόσχας, σε 25 χρόνια κάθειρξης, ζητούν, με ανοιχτή επιστολή τους δημοσιογράφοι και ακτιβιστές. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντάγκλας Χέρμπερτ, αναλυτής διεθνών σχέσεων στο France24, η απελευθέρωση του Μουρζά είναι απαραίτητη για να σταματήσει η Ρωσία να κατρακυλάει προς τον σταλινισμό και το ολοκληρωτικό καθεστώς, κάτι που αναφέρεται και στην ανοιχτή επιστολή του αιτήματος για αποφυλάκισή του.

Open letter: #Russian journalists and human rights activists demand the release of the Kremlin critic, Vladimir #KaraMurza, after his sentencing to 25 years in prison. “This is required to stop Russia from sloping down to Stalinism and totalitarian regime,” the letter says. #F24