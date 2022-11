Επιπλέον βοήθεια υποσχέθηκε ο Σούνακ στον Ζελένσκι

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο το Σάββατο, δεσμευόμενος να συνεχίσει τη σταθερή υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Σούνακ δήλωσε ότι η Βρετανία θα παράσχει αντιαεροπορικό πακέτο 50 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 57 εκατ. ευρώ) για να ενισχύσει την ουκρανική αεράμυνα.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι θα δοθούν στην Ουκρανία 125 αντιαεροπορικά όπλα για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός.

«Η Βρετανία ξέρει τι σημαίνει να πολεμάς για την ελευθερία», έγραψε ο Σούνακ στο Twitter. «Είμαστε μαζί σας σε όλη τη διαδρομή».

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa