Επικοινωνία ΥΠΕΞ Ιράν - Πακιστάν: Στο επίκεντρο οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, η πιθανότητα ενός νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με πιθανή έδρα το Ισλαμαμπάντ. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και υπογράμμισαν τη σημασία της διπλωματικής συνεργασίας.

Παράλληλα, συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή, ενώ κατέληξαν και σε συμφωνία για τη διεξαγωγή τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του Προέδρου του Ιράν και του Πρωθυπουργού του Πακιστάν αργότερα εντός της ημέρας.

Ο Μοχάμαντ Ισάκ Νταρ τόνισε την ανάγκη για συνεχή διάλογο και επικοινωνία, χαρακτηρίζοντάς τα ως βασικά εργαλεία για την ταχεία επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.