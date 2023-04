Επιχείρηση «Εκκενώστε το Σουδάν»: Εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα οι ξένοι υπήκοοι

Εν μέσω συγκρούσεων πραγματοποιείται η επιχείρηση απομάκρυνσης ξένων πολιτών και διπλωματών από το Σουδάν. Στο μεταξύ, απογειώθηκαν δύο ελληνικά αεροσκάφη με προορισμό τη νότια Αίγυπτο, με σκοπό να απομακρύνουν Έλληνες και Κύπριους υπηκόους.

Η απομάκρυνση ξένων πολιτών και διπλωματών από το Σουδάν επιχειρείται εν μέσω πυρών. Ορισμένα από αυτά έπληξαν το γαλλικό κομβόι όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβαίνουν Έλληνες πολίτες ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένο Γάλλο αξιωματικό.

Στο μεταξύ, απογειώθηκαν και φτάνουν το απόγευμα της Κυριακής στη νότια Αίγυπτο, τα δύο ελληνικά αεροσκάφη, ένα C-130 και ένα C-27, καθώς και 15 επίλεκτα μέλη των Ειδικών Δυνάμεων, προκειμένου να απεγκλωβίσουν Έλληνες και Κύπριους πολίτες από το Σουδάν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές, την ώρα που συνεχίζονται οι διεθνείς εκκλήσεις για εκεχειρία στη χώρα.

Οι χώρες της Δύσης απομακρύνουν τους πολίτες της από το Σουδάν, όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική. Μέχρι στιγμής, είναι γνωστό ότι η Ιταλία θα επιχειρήσει απόψε απεγκλωβισμούς, η Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει, όπως και η Τουρκία, η Ολλανδία και η Γερμανία.

Μία πρώτη ομάδα Ολλανδών υπηκόων απομακρύνθηκε επίσης από το Σουδάν, συγκεκριμένα, με γαλλικό ελικόπτερο από το Χαρτούμ, δήλωσε την Κυριακή ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Βόπκε Χόεκστρα. Η απομάκρυνση των Ολλανδών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών.

Ο Χοέκστρα ελπίζει ότι μια μεγαλύτερη ομάδα θα μπορέσει να φύγει το βράδυ της Κυριακής, χρησιμοποιώντας δύο στρατιωτικά αεροσκάφη που έστειλαν οι Κάτω Χώρες στην Ιορδανία την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσουν στις προσπάθειες εκκένωσης.

Συνολικά, οι Ολλανδοί πολίτες που έχουν ζητήσει εκκένωση είναι περίπου 150, ανέφερε η ολλανδική κυβέρνηση σε επιστολή της προς το κοινοβούλιο την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή φωτ.: AP / Marwan Ali

Ξεκίνησε και η απομάκρυνση Σέρβων πολιτών από το Σουδάν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας. Την ζώνη του πολέμου εγκαταλείπουν τέσσερις υπήκοοι της Σερβίας με κονβόι του ΟΗΕ, έξι υπήκοοι με κονβόι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ένας με κονβόι που οργάνωσε η Τουρκία.

Παρά ταύτα, στο Σουδάν παραμένουν εγκλωβισμένοι περίπου 100 υπήκοοι της Σερβίας και καταβάλλονται προσπάθειες από το υπουργείο Εξωτερικών για να ενταχθούν σε κάποιες επιχειρήσεις εκκένωσης ξένων χωρών.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι το Λονδίνο απομάκρυνε το διπλωματικό προσωπικό του από το Σουδάν. Όπως και ότι ο Καναδάς αναστέλλει προσωρινά τις επιχειρήσεις του στο Σουδάν, και οι Καναδοί διπλωμάτες θα εργάζονται προσωρινά από ασφαλή τοποθεσία εκτός της χώρας.

Το Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στο Χαρτούμ απομακρύνθηκε από τη σουδανική πρωτεύουσα, έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του στρατού των ΗΠΑ.

BREAKING: 70 American diplomats and their families have just been evacuated from the US embassy in Khartoum, Sudan. Details:



- A U.S Forces Mission consisting of 6 aircraft were deployed for the evacuation.



- This came a few hours after the U.S. Embassy in Sudan issued a… pic.twitter.com/6Dd94tBXLZ