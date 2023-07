Επίδειξη ευαισθησίας Πούτιν με κοριτσάκι από το Νταγκεστάν (vid)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φιλοξένησε την Τρίτη ένα οκτάχρονο κορίτσι στο Κρεμλίνο και το έβαλε να τον βρίσκεται δίπλα του σε ένα περίεργο τηλεφώνημα στον υπουργό Οικονομικών του για να ζητήσει επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό για την περιοχή της.

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Πούτιν να υποδέχεται το κορίτσι, τη Ραϊσάτ Ακίποβα, στην τελευταία από μια σειρά εμφανίσεων μετά από μια σύντομη ένοπλη ανταρσία τον περασμένο μήνα, το οποίο φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να τον δείξει ως στοργικό, ανήσυχο και ελεγχόμενο.

⚡️⚡️Listen, Anton, why don't you answer, are you a polite person?

After Mikhail Mishustin, Vladimir Putin and Raisat Akipova decided to call Anton Siluanov.

Now you have received 5 billion rubles for Dagestan,” Putin told Raisat after a conversation with the Finance Minister⚡️⚡️ https://t.co/ee11Wnt7KA pic.twitter.com/kqOEhCPx3t