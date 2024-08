Επίδειξη δύναμης: Ισραηλινά μαχητικά έσπασαν τρεις φορές το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό (vids)

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου τρεις φορές με χαμηλές πτήσεις τους σήμερα πάνω από τη Βηρυτό, που έγιναν μέσα σε διάστημα 30 λεπτών, δημιουργώντας εκκωφαντικούς υπερηχητικούς κρότους, σπέρνοντας πανικό στους κατοίκους της λιβανέζικης πρωτεύουσας που έτρεξαν να βρουν χώρους να προφυλαχτούν.

Οι υπερπτήσεις συνέβησαν λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, για το μνημόσυνο στον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή Φουάντ Σουκρ, που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι τα ισραηλινά μαχητικά ήταν ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Οι κρότοι ήταν οι πιο εκκωφαντικοί που έχουν ακουστεί στη Βηρυτό τα τελευταία χρόνια, τόνισαν ορισμένοι.

Ορισμένοι κάτοικοι έσπευσαν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να σπάσουν τα τζάμια από τους ισχυρούς κρότους. Άλλοι στέκονταν στα μπαλκόνια τους για να δουν τα αεροπλάνα να πετούν από πάνω.

Ένας δημοσιογράφος του Reuters δήλωσε ότι είδε ανθρώπους που κάθονταν σε μια καφετέρια στη συνοικία Μπαντάρο της πρωτεύουσας να διασκορπίζονται, καθώς ο ήχος αντηχούσε σε ολόκληρη την πόλη.

