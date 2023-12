Επεκτείνει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας

Επεκτείνει ο στρατός του Ισραήλ τις επιχειρήσεις του στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να εξαλείψει τους τρομοκράτες της Χαμάς. «Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να επεκτείνει τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χαμάς στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός επιχειρεί παντού, όπου έχει οχυρά η Χαμάς», είπε αργά την Κυριακή το βράδυ ο εκπρόσωπός του, Ντανιέλ Χαγκαρί.

Η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ επιρρίπτει αιτιάσεις στη Χαμάς πως εγκαθιστά υποδομές της κάτω από νοσοκομεία και ότι χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που αρνούνται οι τρομοκράτες της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού άρχισε στις 27 Οκτωβρίου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Χέρτζι Χαλέβι, επιβεβαίωσε την Κυριακή το βράδυ ότι ο στρατός ξεκίνησε να επιχειρεί στη νότια Γάζα, καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Μιλώντας σε στρατιώτες της Μεραρχίας Γάζα στο νότιο Ισραήλ, ο Χαλέβι δήλωσε πως «σκοτώσαμε διοικητές ταγμάτων της Χαμάς, διοικητής λόχων και πολλούς τρομοκράτες. Και το Σάββατο το πρωί ξεκινήσαμε την ίδια ενέργεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Δεν θα είναι λιγότερο ισχυρή από τις επιχειρήσεις μας στη βόρεια Γάζα, δεν θα έχει λιγότερα αποτελέσματα. Οι διοικητές της Χαμάς θα συναντούν τις IDF παντού», ανέφερε.

«Έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε με τον πιο ενδελεχή τρόπο και όπως το κάναμε με δύναμη και διεξοδικά στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το κάνουμε και τώρα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συνεχίζουμε επίσης να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματα στο βόρειο τμήμα», υπογράμμισε.

Σε οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από το Σάββατο φαίνονται ισραηλινά άρματα μάχης στη νότια Γάζα, βόρεια του Χαν Γιουνίς. Η Χαμάς έχει επίσης ισχυριστεί ότι συγκρούστηκε με τον ισραηλινό στρατό στην περιοχή.

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, μιλώντας στο ABC News, απέδωσε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων από αέρος, θαλάσσης και ξηράς στον στόχο να αναγκαστεί η Χαμάς να κάνει συμφωνία για περαιτέρω ανταλλαγές αιχμαλώτων και ομήρων. «Η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», ανακοίνωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συντονιζόταν με τις ΗΠΑ και διεθνείς οργανώσεις να ορίσουν «ασφαλείς περιοχές» για τους πολίτες της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία αλλά και οι ναυτικές δυνάμεις πλήττουν στόχους της Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα έχουν εντοπίσει 800 τούνελ της Χαμάς. Εξ αυτών τα 500 έχουν εξουδετερωθεί, ενώ κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμα και μέσα σε σχολεία.

