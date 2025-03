Επεισόδια στη Βουλή της Σερβίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης έριξαν καπνογόνα (vid)

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η αίθουσα συνεδριάσεων της σερβικής βουλής. Βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία προσπάθησε να διακόψει τη συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης.

The spring session of the 🇷🇸 Serbian parliament turns into a brawl with flares & smoke bombs thrown around by MPs.



The banner reads "Serbia rises up to bring down the regime".pic.twitter.com/tugzVcxmbK