Επεισόδια σε πόλεις της Αγγλίας λόγω αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων

Συνεχίζονται οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις σε πόλεις της Βρετανίας μετά το φόνο τριών μικρών κοριτσιών σε μια σχολή χορού την περασμένη εβδομάδα. Ειδικότερα, την Κυριακή (4/8), διαδηλωτές έσπασαν τζάμια ξενοδοχείου και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στη βόρεια Αγγλία. Σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP, αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και οι οποίες έλεγαν ότι ο δράστης ήταν παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που έχει συλληφθεί, γεννήθηκε στη Βρετανία και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών.

