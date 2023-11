Ένταση στο ανατολικό ΛΔ Κονγκό μετά την έφοδο ανταρτών του M23

Αντάρτες M23 επιτέθηκαν στην πόλη στο ανατολικό ΛΔ Κονγκό, που βρίσκεται στους λόφους του Rutshuru, στην επαρχία Βόρεια Κιβού. Μια ομάδα του AFP που καταγράφει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης των M23 βρέθηκε στην επίθεση, φεύγοντας από την πόλη την ίδια στιγμή με τους κατοίκους της, σημειώνει το france24.com.

Οι οικογένειες άρχισαν να τρέχουν καθώς τα πυρά των τουφεκιών έσκασαν από πάνω τους, σπρώχνοντας με τα πλήθη των ανθρώπων στο δρόμο προς την έξοδο. Την ίδια στιγμή, πανικόβλητοι Κονγκολέζοι στρατιώτες και αστυνομικοί έσπρωχναν να βγουν πριν από τον συνωστισμό, φοβούμενοι μήπως πέσουν στα χέρια των ανταρτών.

Panic and mortar fire: Civilians flee M23 rebels push in east DR Congo.



