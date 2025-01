Αυστηρό μήνυμα Γερμανίας - Γαλλίας σε Τραμπ: Τα σύνορα δεν αλλάζουν διά της βίας

«Ομοβροντία» αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Ευρώπη οι πρόσφατες δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι προτίθεται να προσαρτήσει τον Καναδά, τη Γροιλανδία αλλά και τη Διώρυγα του Παναμά. Ο Όλαφ Σολτς διεμήνυσε πως «τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται διά της βίας», ενώ και ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε πως η ΕΕ δεν θα επέτρεπε επίθεση στα κυρίαρχα σύνορά της.

Ειδικότερα, ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς σε έκτακτη δήλωσή του, κατά την οποία δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ, τόνισε ότι: «Τα σύνορα δεν επιτρέπεται να μετακινούνται διά της βίας. Αυτό ισχύει για κάθε χώρα είτε βρίσκεται στα ανατολικά είτε στα δυτικά μας και αποτελεί θεμέλιο της ειρηνευτικής μας τάξης. Και κάθε κράτος πρέπει να το τηρήσει, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για μικρή χώρα ή για ένα πολύ ισχυρό κράτος».

Borders must not be moved by force. This principle applies to every country, whether in the East or the West. In talks with our European partners, there is an uneasiness regarding recent statements from the US. It is clear: We must stand together.