Εμφύλιος στο Σουδάν: H σφαγή των 2.000 αμάχων είναι ορατή από το Διάστημα - Σωροί με νεκρούς πάνω στην άμμο

Αυξάνονται οι φόβοι για μαζικές δολοφονίες στην πόλη Ελ-Φασέρ του Σουδάν, μετά την κατάληψή της από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) από τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Σε ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας, ο αρχηγός του στρατού του Σουδάν, στρατηγός Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, δήλωσε ότι ενέκρινε την απόσυρση των στρατευμάτων ως απάντηση στη «συστηματική καταστροφή και δολοφονία αμάχων».

Σύμφωνα με το BBC, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για «αυθαίρετες εκτελέσεις», ενώ το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Γέιλ αναφέρθηκε σε δορυφορικές εικόνες «σωρών πτωμάτων που εκτελέστηκαν μαζικά».

Οι RSF αρνήθηκαν τις κατηγορίες για τη δολοφονία αμάχων και τη στοχοποίηση μη αραβικών εθνοτικών ομάδων, παρά τις αποδείξεις που παρουσίασαν ο ΟΗΕ και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πτώση της Ελ-Φασέρ στην περιοχή του Νταρφούρ θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σημαντική καμπή στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό σχεδόν 12 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον Απρίλιο του 2023.

Οι μαχητές της RSF πολιορκούσαν την Ελ-Φασέρ για 18 μήνες, παγιδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους στην πόλη και προκαλώντας κρίση πείνας.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Γέιλ δήλωσε στο BBC ότι από τη στιγμή που καταλήφθηκε η πόλη, οι δορυφορικές εικόνες έδειχναν «σωρούς από πτώματα που εκτελέστηκαν μαζικά ή πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές που προσπαθούσαν να παραβιάσουν» τον περιμετρικό τοίχο της πόλης.

Day 2: RSF continues mass killings in El Fasher: finds evidence of mass killings at RSF-controlled former Children's Hospital, Saudi Hospital and along the berm.

Και σε μια ανάρτηση στο X, ο εκτελεστικός διευθυντής της ερευνητικής ομάδας περιέγραψε το σοκ που ένιωσε όταν είδε «προφανείς λίμνες αίματος» μέσω δορυφορικών εικόνων.

«Ο τρόμος, η κλίμακα και η ταχύτητα των δολοφονιών που συμβαίνουν τώρα [είναι] διαφορετικά από οτιδήποτε έχω δει σε ένα τέταρτο του αιώνα που κάνω αυτή τη δουλειά», είπε ο Ναθάνιελ Ρέιμοντ.

Ομοίως, μια ανθρωπιστική ομάδα του ΟΗΕ στο Σουδάν δήλωσε ότι «τρομοκρατήθηκε» από αναφορές για φρικαλεότητες όπως «αυθαίρετες εκτελέσεις», επιθέσεις εναντίον αμάχων κατά μήκος των διαδρομών διαφυγής, σεξουαλική βία και επιδρομές από σπίτι σε σπίτι.

Η Joint Force, μια συμμαχία ένοπλων ομάδων του Νταρφούρ που υποστηρίζουν τον στρατό, δήλωσε ότι 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την πτώση της πόλης. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτού.