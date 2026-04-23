Εκτόξευση αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ: 237 φορές πάνω η χρηματοδότηση για drones

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε πρωτοφανή επίπεδα στρατιωτικών δαπανών, με το προεδρικό αίτημα προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027 να φτάνει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια — το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του Πενταγώνου. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις και αναλυτές, την ώρα που η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας υποστηρίζει ότι η διεθνής συγκυρία επιβάλλει δραστική ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου κάνουν λόγο για ένα από τα πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών, με απειλές που εκτείνονται σε όλους τους τομείς — από τον κυβερνοχώρο μέχρι το διάστημα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι χρόνια υποεπένδυσης έχουν επιβαρύνει τη στρατιωτική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του προϋπολογισμού είναι η εκρηκτική αύξηση της χρηματοδότησης για μη επανδρωμένα συστήματα. Το Πεντάγωνο ζητά 53,6 δισεκατομμύρια δολάρια για drones, έναντι μόλις 226 εκατομμυρίων στον προηγούμενο προϋπολογισμό — μια αύξηση που αγγίζει τις 237 φορές. Τα κονδύλια αυτά προορίζονται για παραγωγή, εκπαίδευση χειριστών, ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση συστημάτων αντιμετώπισης drones.

Την ίδια στιγμή, σημαντικοί πόροι κατευθύνονται στο πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome», στην ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων και στην ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα. Οι τρεις βασικοί κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν αυξήσεις άνω του 30%, ενισχύοντας τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τον εξοπλισμό τους.

Στο ναυτικό, το πρόγραμμα «Golden Fleet», ύψους 65 δισ. δολαρίων, προβλέπει την κατασκευή 34 νέων πλοίων. Επιπλέον, 64,5 δισ. δολάρια προβλέπονται για νέα άρματα μάχης και ελικόπτερα, καθώς και για ενίσχυση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας όπως τα THAAD και Patriot.

Το Πεντάγωνο εκφράζει ανησυχία για πιθανή εμπλοκή σε ταυτόχρονες συγκρούσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και την Ασία, επισημαίνοντας ότι τα αποθέματα πυραύλων ενδέχεται να μην επαρκούν. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και συμπληρωματική χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων για πιθανές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ωστόσο, το σχέδιο δέχεται έντονη κριτική. Σχεδόν 300 οργανώσεις καλούν το Κογκρέσο να απορρίψει τον προϋπολογισμό, χαρακτηρίζοντας περαιτέρω αυξήσεις «ανεύθυνες» και επιζήμιες για κοινωνικές δαπάνες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου, καθώς στο Πεντάγωνο δεν έχει γίνει πλήρης οικονομικός έλεγχος.

Το Κογκρέσο καλείται να εξετάσει αν το ιστορικό αυτό επίπεδο δαπανών είναι αναγκαίο ή αν απαιτείται επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων.