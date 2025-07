Εκτός ορίων οι ωμότητες της Χαμάς: Βασάνισαν μέχρι θανάτου Ισραηλινό όμηρο, επειδή παρερμήνευσαν το τατουάζ του

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ισραηλινός όμηρος Ιτζίκ Ελγκαράτ που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση θεώρησε ότι ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ εξαιτίας ενός τατουάζ στο χέρι του.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Ντάνι Ελγκαράτ, αδελφός του Ιτζίκ έδωσε λεπτομέρειες για την εν λόγω τραγική υπόθεση ενώπιον της ισραηλινής Βουλής τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο 68χρονος Ιτζίκ βρισκόταν στο σπίτι του στο Kibbutz Nir Oz το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν. Τον πυροβόλησαν μέσα από την πόρτα του δωματίου ασφαλείας του, τον τραυμάτισαν και τον αιχμαλώτισαν.

Ο θάνατός του προήλθε από καρδιακή προσβολή έπειτα βασανιστήρια από την τρομοκρατική οργάνωση, η οποία προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίες, καθώς θεωρούσε ότι ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ εξαιτίας ενός τατουάζ με έναν αετό στο χέρι του.

It has been revealed that Hamas hostage Itzik Elgarat, who was kidnapped alive to Gaza and whose body was returned to Israel in February 2025, was murdered while being interrogated by Hamas terrorists.

The cruelty of Hamas knows no bounds.

May his memory forever be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/fGp53BKIxS