Έκτακτη Σύνοδος ΕΕ, Βρετανίας και ΝΑΤΟ για την ευρωπαϊκή άμυνα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στις 3 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο, για μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, αφιερωμένη στην ευρωπαϊκή άμυνα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη», αναφέρει ο Κόστα στην επιστολή πρόσκλησης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για την άτυπη Σύνοδο με θέμα την άμυνα, που θα πραγματοποιηθεί στο «Château de Limont», κοντά στις Βρυξέλλες.

«Η επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επαναφέρει τον πόλεμο υψηλής έντασης στην ήπειρό μας - παραβιάζοντας τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και απειλώντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια - σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες υβριδικές απειλές και τις κυβερνοεπιθέσεις στα κράτη μέλη, στις οικονομίες και τις κοινωνίες τους. Η ειρήνη στην Ευρώπη εξαρτάται από το να εξασφαλίσει η Ουκρανία μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηρίζεται επίσης από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα είναι γεμάτο προκλήσεις στο άμεσο μέλλον», τονίζει ο Α. Κόστα στην επιστολή του.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν, ενόψει της «Λευκής βίβλου» για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, που θα ετοιμάσουν η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος. Στο θέμα της άμυνας θα επανέλθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Ο Αντόνιο Κόστα προτείνει η συζήτηση της άτυπης Συνόδου να βασιστεί σε δύο βασικές αρχές: Πρώτον, η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της άμυνα και δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα είναι πάντα υπεύθυνα για τις ένοπλες δυνάμεις τους.

