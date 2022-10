Αντίποινα Πούτιν: Εκρήξεις σε Κίεβο και άλλες πόλεις

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Κίεβο, μετά από πολλούς μήνες, δύο μέρες μετά την έκρηξη τη γέφυρα στην Κριμαία και συνεχίζονται όπως μετέδωσε πριν λίγο το πρακτορείο Reuters.

Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις και σε άλλες ουκρανικές πόλεις όπως το Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία αλλά και στα δυτικά την Λβιβ και την Τερνόπιλ.

Σύμφωνα με το BBC, οι σειρήνες της αντιαεροπορικής προστασίας είχαν ακουστεί αρκετά λεπτά νωρίτερα, ενώ επισημαίνεται ότι τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν πολύ πιο κεντρικά από τα σημεία που πραγματοποιούνταν τα ρωσικά πλήγματα στην αρχή του πολέμου.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κλίτσκο επιβεβαίωσε τις εκρήξεις.

«Αρκετές εκρήξεις στην περιοχή Shevchenskivskyi, στο κέντρο της πρωτεύουσας», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram, προσθέτοντας «λεπτομέρειες αργότερα».

Μάλιστα, οι εκρήξεις μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC καθώς συνέβησαν την ώρα που ήταν στον αέρα ο ανταποκριτής του.

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) October 10, 2022

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Ο Ουκρανός βουλευτής

«Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν επίτηδες σε ώρα αιχμής σ' έναν δρόμο με μεγάλη κίνηση για να σκοτωθούν περισσότεροι άνθρωποι», δηλώνει στο Nexta ο δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκιι.

Ο Ουκρανός βουλευτής, Ολεξίι Γκοντσαρένκο κάνει λόγο επίσης για νεκρούς.

As a result of #Russia's terrorist attack on #Kyiv, there are civilian casualties. "The strike was deliberately carried out at rush hour just on a busy street so that more people would be killed", reports journalist Denis Kazanskyi. pic.twitter.com/0YFq4OiFPw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Μια ρωσική ρουκέτα φέρεται να έπεσε κοντά στο μνημείο Χρουσέφκσι, σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Ζελένσκι, Άντον Γερασένσκο, σε μια περιοχή όπου υπάρχουν κυβερνητικά κτίρια όπως το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

O Όλιβερ Κάρολ, ανταποκριτής του Economist, κατέγραψε με την κάμερα του αυτοκινήτου του αυτό που αναφέρει ότι ήταν η δεύτερη έκρηξη που σημειώθηκε στο Κίεβο.

«Δύσκολο να υποτιμήσει κανείς τον κυνισμό της στοχοποίησης μιας πρωτεύουσας Δευτέρα πρωί πάνω στην ώρα αιχμής. Είναι μια ενέργεια απελπισίας βέβαια».

Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022

Μετά από πολλούς μήνες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είναι και πάλι σε κατάσταση πολέμου. Η κίνηση του μετρό έχει σταματήσει και οι σταθμοί έχουν μετατραπεί και πάλι σε καταφύγια.

Traffic on the red line of the #Kyiv subway has been stopped. All subway stations are operating as bomb shelters. pic.twitter.com/dm5ft0z9ox — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Αντίποινα για τη γέφυρα στην Κριμαία

Η εξέλιξη έρχεται δύο μέρες μετά το πλήγμα στη γέφυρα της Κριμαίας που αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα στο γόητρο της Μόσχας.

Αναλυτές στο αμερικανικό δίκτυο CNN, προειδοποιούσαν σήμερα ότι ο Πούτιν ίσως απαντούσε ασύμμετρα, χτυπώντας στόχους που δεν θα περίμενε κανείς να δεχθούν επίθεση.

Τρομοκρατική ενέργεια που σχεδιάστηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την έκρηξη στην γέφυρα της Κριμαίας χθες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο την καταστροφή ζωτικής σημασίας μιας πολιτικής υποδομής», δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Telegram.

«Αυτή η ενέργεια, επινοήθηκε, εκτελέστηκε και διατάχθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες».

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ρωσικής ερευνητικής επιτροπής, Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, ο οποίος του παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας για την έκρηξη γέφυρας του Κέρτς, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρώσος πρόεδρος θα συγκαλέσει τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι «ο πρόεδρος θα έχει αύριο συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η Μόσχα δεν είχε κατηγορήσει μέχρι τώρα ευθέως το Κίεβο για την έκρηξη του παγιδευμένου φορτηγού από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

«Είναι μια τρομοκρατική ενέργεια που σχεδίασαν οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας. Ο στόχος ήταν να καταστραφεί μια μεγάλη πολιτική υποδομή, πολύ σημαντική για τη Ρωσία» είπε ο Μπαστρίκιν σε αυτή τη συνάντηση.

Η γέφυρα, που εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πούτιν το 2018, χρησιμοποιείται και για τον ανεφοδιασμό των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία.

Σήμερα το ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας

Η συνεδρίαση της Δευτέρας έχει ενδιαφέρον, καθώς θα γίνει δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς. Ο Ρώσος πρόεδρος υπενθυμίζεται ότι συγκαλεί αρκετά συχνά το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ειδικά και μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία καθώς και των υποδομών που εφοδιάζουν με ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο τη χερσόνησο αυτή, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Σε διάταγμα που εξέδωσε λίγες ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα, ο Πούτιν αναφέρει ότι η υπηρεσία ασφαλείας FSB θα αναλάβει να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας.

Ρώσος αξιωματούχος απειλεί τους Ουκρανούς με επίθεση βαλλιστικών πυραύλων

Ο διορισμένος από τη Μόσχα, κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, έκανε λόγο για «υγιή επιθυμία για εκδίκηση», ενώ ένας άλλος Ρώσος αξιωματούχος απείλησε τους Ουκρανούς με επίθεση βαλλιστικών πυραύλων RS28 Sarmat.

«Ουκρανοί, εγκαταλείψτε τις πόλεις σας, ειδικά τις μεγάλες. Μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει. Οι πύραυλοι Sarmat που βρίσκονται σε αυτό το δάσος, είναι έτοιμη να χτυπήσουν τις ουκρανικές πόλεις», εμφανίζεται να δηλώνει ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Σταυρούπολης, στη νότια Ρωσία, Βαλέρι Τσερνίτσοφ, σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.