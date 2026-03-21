Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν - Ήχησαν οι σειρήνες

Πολλαπλές εκρήξεις στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που το Ιράν συνεχίζει την εναέρια εκστρατεία του κατά κρατών του Κόλπου.

Δύο πύραυλοι εντοπίστηκαν να αναχαιτίζονται στον ουρανό, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη, μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων προειδοποίησης.

Το Μπαχρέιν είναι μεταξύ των χωρών που στοχοποίησε η Τεχεράνη, σε αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τον διάδοχο του Μπαχρέιν για την υποστήριξη της Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συζήτησε σήμερα με τον διάδοχο του Μπαχρέιν, Σαλμάν μπιν Χαμάντ Αλ-Χαλίφα, σχετικά με τον πόλεμο στην περιοχή του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Στάρμερ «παρουσίασε την τελευταία υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ομάδας ειδικών για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Downing Street, ενώ έδωσε και ενημέρωση για τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο «συλλογικής αυτοάμυνας στην περιοχή».

Οι δύο πλευρές καταδίκασαν επίσης «τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και στα Στενά του Ορμούζ», με τον Στάρμερ να ευχαριστεί τον διάδοχο για την υπογραφή της «συμφωνίας με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν και ζητά αποκλιμάκωση».