Εκπρόσωπος IDF: Προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε συνθήκες μάχης διαρκείας με τους τρομοκράτες

Ο εκπρόσωπος των IDF αντιπτέραρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε σε δηλώσεις του ότι ο στρατός κάνει προσαρμογές στην ανάπτυξή του στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς αναμένει μία μεγάλη σε διάρκεια μάχη κατά της Χαμάς η οποία θα κρατήσει όλο το 2024.

Their terror knows no bounds—Hamas planted explosives inside a Gaza kindergarten.



During operational activity on the outskirts of Shati, our troops located and neutralized explosive devices planted in a kindergarten, ready to be detonated upon passing troops. pic.twitter.com/GKmdC9W7D9