Εκπρόσωπος Γκουτέρες: Επικίνδυνο προηγούμενο οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, δια του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ, εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία του για την πρόσφατη κλιμάκωση στη Βενεζουέλα, η οποία κορυφώθηκε με τη σημερινή στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα», εξέλιξη που τόνισε ότι «ενδέχεται να έχει ανησυχητικές επιπτώσεις για την περιοχή».

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Ντουζαρίκ «ανεξαρτήτως της κατάστασης στη Βενεζουέλα, οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να υπογραμμίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού — από όλους — του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του ΓΓ ΟΗΕ «ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί».

«Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.