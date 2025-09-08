Εκλογές στη Νορβηγία: Οριακή επανεκλογή για το Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls

Σε μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Εργατικού Κόμματος στη Νορβηγία οδεύει προς μια οριακή επανεκλογή στις βουλευτικές εκλογές της χώρας, σύμφωνα με τα exit polls των τηλεοπτικών δικτύων NRK και TV2 καθώς και της εφημερίδας VG, με το πέρας της ψηφοφορίας, όπως μετέδωσε το Reuters.

Συγκεκριμένα, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Γιόνας Γκαρ Στέρε θα παραμείνει στην εξουσία, ηγούμενος κυβέρνησης που θα βασίζεται σε μικρότερα κόμματα για την ψήφιση κρίσιμων νομοσχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών.

Το αριστερό μπλοκ, αποτελούμενο από το Εργατικό και τέσσερα μικρότερα κόμματα, προβλέπεται να εξασφαλίσει 87 ή 88 έδρες, περισσότερες από τις 85 που απαιτούνται για πλειοψηφία.

Την ίδια ώρα, τα δεξιά κόμματα με επικεφαλής το Προοδευτικό και τους Συντηρητικούς φαίνεται να συγκεντρώνουν 82 ή 81 έδρες, σύμφωνα με τις δύο πρώτες σφυγμομέτρηση.

Αναλυτικά τα exit polls για τις βουλευτικές εκλογές στη Νορβηγία

NRK (τηλεοπτικός σταθμός)

Εργατικό Κόμμα: 27,9% (52 έδρες)

Κόμμα Προόδου: 23,9% (46)

Συντηρητικό Κόμμα: 14,6% (25)

Κεντρώο Κόμμα: 5,7% (10)

Σοσιαλιστική Αριστερά: 5,6% (10)

Κόμμα Κόκκινο: 5,4% (9)

Πράσινοι: 4,6% (8)

Χριστιανοδημοκράτες: 4,2% (7)

Φιλελεύθεροι: 3,8% (2)

Αριστερό μπλοκ: 89 έδρες και δεξιό μπλοκ: 80 έδρες

VG (εφημερίδα)

Εργατικό Κόμμα: 28%

Κόμμα Προόδου: 24,7%

Συντηρητικό Κόμμα: 14,4%

Κεντρώο Κόμμα: 5,7%

Σοσιαλιστική Αριστερά: 5,5%

Κόμμα Κόκκινο: 5,4%

Πράσινοι: 4,6%

Χριστιανοδημοκράτες: 4,1%

Φιλελεύθεροι: 3,4%

Αριστερό μπλοκ: 88 έδρες και δεξιό μπλοκ: 81 έδρες

ΤV2 (τηλεοπτικός σταθμός)

Εργατικό Κόμμα: 28,5% (54 έδρες)

Κόμμα Προόδου: 23,7% (43 έδρες)

Συντηρητικό Κόμμα: 14,8% (25 έδρες)

Κεντρώο Κόμμα: 6,8% (12 έδρες)

Σοσιαλιστική Αριστερά: 5,1% (9 έδρες)

Κόκκινο Κόμμα: 5,1% (9 έδρες)

Πράσινοι: 4,1% (7 έδρες)

Χριστιανοδημοκράτες: 4,1% (7 έδρες)

Φιλελεύθεροι: 3,7% (3 έδρες)

Οι προκλήσεις για το Εργατικό Κόμμα

Αν τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, 65 ετών, θα παραμείνει στην εξουσία, επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας που θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη μικρότερων κομμάτων για την ψήφιση βασικών νομοσχεδίων, όπως ο κρατικός προϋπολογισμός.

Για να εξασφαλίσει τη συνεργασία τους, πιθανότατα θα αναγκαστεί να μπει σε σκληρές διαπραγματεύσεις γύρω από ζητήματα όπως η αύξηση της φορολογίας για τους πλουσιότερους, η μελλοντική πετρελαϊκή εξερεύνηση και οι αποεπενδύσεις του νορβηγικού κρατικού ταμείου επενδύσεων ύψους 2 τρισ. δολαρίων από ισραηλινές εταιρείες.

Μάλιστα, οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την αναταραχή στην Ουκρανία και την επιθετική στάση της Ρωσίας — που μοιράζεται σύνορα με τη Νορβηγία στην Αρκτική — έχουν ενισχύσει την Αριστερά τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά την ένταξη του πρώην γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, 66 ετών, στο υπουργικό συμβούλιο του Στέρε.

Κανένα από τα δεξιά κόμματα που αναμένεται να μπουν στη Βουλή δεν έχει επιδιώξει στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίθεση με αντίστοιχους πολιτικούς σχηματισμούς σε άλλες χώρες της Ευρώπης.