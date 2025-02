Εκλογές στη Γερμανία: Τα συγχαρητήρια Μακρόν και Στάρμερ στον νέο καγκελάριο Μερτς

Τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ συνεχάρησαν τον νέο Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς για τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής στη Γερμανία.

Από τη μία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη την Κυριακή τον Φρίντριχ Μερτς, ηγέτη των συντηρητικών, που κέρδισαν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά του να «κάνει μεγάλα πράγματα» μαζί τους.

«Μόλις συνομίλησα με τον Φρίντριχ Μερτς για να τον συγχαρώ για τη νίκη του, καθώς και με τον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Είμαστε πιο αποφασισμένοι παρά ποτέ να κάνουμε μεγάλα πράγματα μαζί», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X στα γαλλικά και στα γερμανικά καθ’ οδόν προς την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες που θα είναι αφιερωμένες στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Από την άλλη, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, συνεχάρη επίσης την Κυριακή τους συντηρητικούς στη Γερμανία για τη νίκη τους στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εκφράζοντας τη βούληση να συνεργαστεί με την κυβέρνηση που αναμένεται να σχηματίσουν για την ενίσχυση της «κοινής ασφάλειας» των δυο κρατών.

«Αδημονώ να συνεργαστώ με τη νέα κυβέρνηση για να βαθύνουμε την ήδη ισχυρή σχέση μας, να ενισχύσουμε την κοινή μας μας ασφάλεια και να φέρουμε ανάπτυξη στις δυο χώρες μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός των Εργατικών μέσω X.

