Πολωνία: O Ναβρότσκι κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με 50,9%

Η Εκλογική Επιτροπή στην Πολωνία ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (02/06) ότι νικητής του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα αναδείχθηκε ο υποψήφιος της εθνικιστικής αντιπολίτευσης Κάρολ Ναβρότσκι με ποσοστό 50,89%.

Ο αντίπαλός του, ο Ράφαλ Τρασκόφσκι, ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας και σύμμαχος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, κέρδισε το 49,11% των ψήφων.

Στην Πολωνία, ο πρόεδρος έχει πενταετή θητεία και ευρείες εξουσίες, μεταξύ άλλων, να εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, να διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική, να διορίζει τον πρωθυπουργό και το υπουργικό συμβούλιο και να είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου. Μπορεί, επίσης, να ασκεί βέτο σε νομοθετήματα.

Την αναμέτρηση για την προεδρία παρακολουθούσαν στενά η Ουκρανία, καθώς και η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο X, ο νυν πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, επίσης συντηρητικός, ευχαρίστησε τους Πολωνούς για τη μεγάλη συμμετοχή τους στις εκλογές - 71,31%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, ρεκόρ για δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών.

«Σας ευχαριστώ! Επειδή συμμετείχατε στις προεδρικές εκλογές. Για τη συμμετοχή. Επειδή εκπληρώσατε το καθήκον σας ως πολιτών. Επειδή αναλάβατε την ευθύνη για την Πολωνία. Συγχαρητήρια στον νικητή! Πολωνία, μείνε δυνατή!», έγραψε ο Ντούντα.

Ο Ναβρότσκι, ένας ευρωσκεπτικιστής ιστορικός που δεν είχε ποτέ ως τώρα δημόσιο αξίωμα, εκπροσωπεί το συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS). Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης, που έχει αναλάβει να εξετάσει το περίπλοκο πρόσφατο παρελθόν της χώρας, ο Ναβρότσκι έδωσε εντολή να καταστραφούν σοβιετικά μνημεία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας την οργή του Κρεμλίνου.

Η ανατροφή του σε μια εργατική συνοικία του Γκντανσκ, η επιτυχημένη καριέρα του στην ερασιτεχνική πυγμαχία και η σχέση του με τη νύχτα, ενώ ήταν φοιτητής αποτέλεσαν πλεονεκτήματα γι' αυτόν στα μάτια πολλών ψηφοφόρων.

Έχει στόχο να συντηρήσει τις παραδοσιακές πολωνικές αξίες και προειδοποιεί κατά της εκχώρησης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του είχε υποσχεθεί επίσης να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές και οι κοινωνικές πολιτικές θα ευνοούν τους Πολωνούς έναντι άλλων εθνικοτήτων, περιλαμβανομένων των προσφύγων από τη γειτονική Ουκρανία.

Ο Ναβρότσκι έχει την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε μαζί του στο Λευκό Οίκο στις αρχές Μαΐου, στη διάρκεια της πολωνικής προεκλογικής εκστρατείας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Δευτέρα (02/06) τον Ναβρότσκι για τη νίκη του και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία της με την Πολωνία.

«Είμαστε όλοι ισχυρότεροι μαζί στην κοινότητά μας της ειρήνης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ας εργασθούμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στο κοινό σπίτι μας», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Congratulations to @NawrockiKn.



I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.



We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.



So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.