Έκκληση απηύθυναν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπεν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προς «όλους τους παράγοντες» στη Μέση Ανατολή «να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση» για να αποφευχθεί μια περιφερειακή σύγκρουση.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο Μοχάμεντ μπεν Ζαγιέντ και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλούμε όλους τους παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί μια περιφερειακή σύρραξη. Η κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μακρόν.

Je me suis entretenu avec le Président Mohamed bin Zayed et le Prince héritier Mohammed Ben Salman sur la situation au Proche-Orient.



Nous appelons tous les acteurs à la responsabilité et à la retenue pour éviter un embrasement régional.



Personne n'a intérêt à une escalade.