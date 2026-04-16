Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η προκαταρκτική συμφωνία για δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, την οποία ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το σχέδιο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών από τις 16 Απριλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), με αρχική διάρκεια δέκα ημερών.

Η εκεχειρία αυτή παρουσιάζεται ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του Ισραήλ και αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

🚨 Ten Day Cessation of Hostilities to Enable Peace Negotiations Between Israel and Lebanon https://t.co/FtH9mlnl3G — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τυχόν επίθεση της Χεζμπολάχ ή άλλων ένοπλων ομάδων που δρουν στο λιβανικό έδαφος εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, ανά πάσα στιγμή, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνά του».

Ουσιαστικά μέτρα για τη Χεζμπολάχ

Από τις 16 Απριλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) και εφεξής, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες που δρουν στην επικράτειά του από την πραγματοποίηση επιθέσεων, επιχειρήσεων ή εχθρικών ενεργειών κατά ισραηλινών στόχων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα της χώρας, ενώ καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο εγγυητή της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με προοπτική την επίτευξη συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Τραμπ: Νετανιάχου και Αούν αναμένονται στον Λευκό Οίκο εντός των επομένων 4-5 ημερών

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Η ανάρτηση Τραμπ για την εκεχειρία στον Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε «εξαιρετικές συνομιλίες» με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποιώντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν επισήμως 10ήμερη εκεχειρία από τις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (00:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Τραμπ, στόχος της συμφωνίας είναι η επίτευξη ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε, την Τρίτη εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με το Ισραήλ και τον Λίβανο με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

«Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση εννέα πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο δέκατος», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κλείνοντας με την προτροπή: «ας το ολοκληρώσουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Μόλις είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον εξαιρετικά σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσιγκτον, με τον σπουδαίο Υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο

Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Dan Razin' Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μόνιμης ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».