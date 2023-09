Πούτιν σε Ερντογάν: Προχωράμε μαζί στον ενεργειακό τομέα - Ανοικτός για συζήτηση για τα σιτηρά (vid)

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, που τον επισκέπτεται στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, ότι είναι «ανοικτός σε συνομιλίες» για την συμφωνία εξαγωγής σιτηρών, από την οποία η Μόσχα αποχώρησε τον Ιούνιο ενώ μίλησε εκτενώς και για τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας.

«Γνωρίζω ότι έχετε την πρόθεση να εγείρετε το ζήτημα της συμφωνίας για τα σιτηρά. Είμαστε ανοικτοί σε συνομιλίες», δήλωσε ο Πούτιν.

Από την πλευρά του ο Ερντογάν προανήγγειλε κατά την άφιξή του στο Σότσι ότι θα προχωρήσει σε μία «πολύ σημαντική» ανακοίνωση για την εξαγωγή των σιτηρών μετά την συνάντησή του με τον Πούτιν.

«Πιστεύω ότι το μήνυμα που θα στείλουμε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα ακολουθήσει τις συνομιλίες μας θα είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο, ειδικά για τις αφρικανικές αναπτυσσόμενες χώρες», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας προσερχόμενος στη συνάντηση του Σότσι.

Μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Ερντογάν ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι η Μόσχα θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα μόλις εκπληρωθούν τα ρωσικά αιτήματα που σχετίζονται με τη συμφωνία.

Ο Πούτιν επανέλαβε την κριτική του στη Δύση σχετικά με τη συμφωνία, από την οποία η Ρωσία αποχώρησε τον Ιούλιο.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία προετοιμάζει με τον ΟΗΕ «νέες προτάσεις» για την αναβίωση της συμφωνίας για τα σιτηρά. «Έχουμε ετοιμάσει μια νέα σειρά προτάσεων σε συνεννόηση με τον ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι εφικτό να επιτύχουμε αποτελέσματα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος δίπλα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ερντογάν συνοδευόταν από πολυμελή αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας και Οικονομικών της Τουρκίας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πάντως, το Κρεμλίνο λίγο αργότερα ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένεται να υπογραφούν έγγραφα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν παρά το γεγονός ότι το πρώτο σκέλος των συζητήσεων των δύο ηγετών ήταν «εποικοδομητικό».

Στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ότι θα ολοκληρώσουν σύντομα τις συζητήσεις για τη δημιουργία κόμβου αερίου στην Τουρκία στο εγγύς μέλλον.

«Προχωράμε μπροστά στην ενεργειακή σφαίρα με την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν ενώ είπε ότι η κατασκευή του πυρηνικού του Ακούγιου στην Τουρκία προχωράει βάσει προγράμματος.

Ο Ερντογάν από την πλευρά του υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των δύο χωρών θα είναι σημαντικές.

